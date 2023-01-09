У здания МИД в Кабуле прогремел взрыв, есть жертвы

По меньшей мере 7 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в среду вблизи расположенного в центре Кабула здания Министерства иностранных дел.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на афганский источник.

По его сведениям, еще не менее 10 человек пострадали.

На месте работают силы безопасности.

Представитель департамента безопасности Кабула подтвердил в своих соцсетях, что в результате взрыва погибли люди, не указав число погибших.

Некоторые западные СМИ сообщают о нескольких десятках жертв.