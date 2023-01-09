НАТО о поставках оружия Украине: Еще больше, еще быстрее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости «в этот ключевой момент войны», которую против Украины ведет Россия, поставлять украинцам необходимое вооружение «еще больше и еще быстрее».

Такое заявление генсек НАТО сделал в Брюсселе перед началом заседания Европейской комиссии.

«В последние дни мы стали свидетелями ожесточенных боев в районе Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о храбрости украинских сил, сражающихся за свою родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы усилили нашу военную поддержку Украине. Поэтому я приветствую недавние заявления США, Франции и Германии о том, что они скоро поставят боевые машины пехоты и легкие танки и беспрецедентную поддержку со стороны всех союзников по НАТО и государств-членов ЕС. Наша поддержка имеет реальное значение на местах. И в этот ключевой момент войны мы должны сделать еще больше, еще быстрее», - убежден он.