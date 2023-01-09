В США массово откладывают авиарейсы

Серьезный технический сбой привел к задержке сотен авиарейсов в США, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на портал, отслеживающий движение авиалайнеров.

По имеющимся данным, проблемы возникли примерно с 1,2 тыс. рейсов, в том числе с международными.

Ранее сообщалось о задержке почти 800 авиарейсов.

Американские СМИ отмечают, что проблема связана с компьютерной системой Федерального управления гражданской авиации (FAA). Сбой коснулся программы, через которую члены экипажа получают необходимую для полета информацию и рекомендации FAA.

В ведомстве указали, что работают над решением проблемы.

«Мы предоставим обновленную информацию, как достигнем прогресса», - говорится в сообщении FAA.

В настоящее время специалисты FAA проводят тестирование и уже начали частично подключать систему, однако пока она работает в ограниченном режиме.