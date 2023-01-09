Баскетбольная лига: «Серхедчи» и «Сабах» в матче за лидерство

Отдел спорта

Сегодня стартует 13-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В 19:15 в Спортивном центре «Серхедчи» начнется матч между бакинскими командами «Серхедчи» и «Сабах». Оба клуба имеют по 20 очков. Победитель сегодняшней встречи как минимум на один день выйдет в лидеры чемпионата.

Игра будет показана в прямом эфире на телеканале CBC Sport и на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

Остальные матчи 13-го тура будут сыграны в следующие дни:

12 января. 19:15. «Гянджа» - НТД (Баку)

14 января. 17:30. «Нефтчи» (Баку) - «Зирвя» (Астара)

15 января. 15:00. «Олимпик» (Шеки) – AAAF (Хырдалан).

Последняя игра состоится в Олимпийском спорткомплексе Шеки.

Турнирное положение:

1. НТД – 21 очко (12 матчей)

2. «Сабах» - 20 (12)

3. «Гянджа» - 20 (12)

4. «Серхедчи» - 20 (12)

5. AAAF – 19 (12)

6. «Нефтчи» – 16 (12)

7. «Зирвя» - 14 (12)

8. «Олимпик» - 14 (12).