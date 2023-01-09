Баскетбольная лига: «Серхедчи» и «Сабах» в матче за лидерство

Сегодня стартует 13-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В 19:15 в Спортивном центре «Серхедчи» начнется матч между бакинскими командами «Серхедчи» и «Сабах». Оба клуба имеют по 20 очков. Победитель сегодняшней встречи как минимум на один день выйдет в лидеры чемпионата.

Игра будет показана в прямом эфире на телеканале CBC Sport и на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.