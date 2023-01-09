Баскетбольная лига: «Серхедчи» и «Сабах» в матче за лидерство
Сегодня стартует 13-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В 19:15 в Спортивном центре «Серхедчи» начнется матч между бакинскими командами «Серхедчи» и «Сабах». Оба клуба имеют по 20 очков. Победитель сегодняшней встречи как минимум на один день выйдет в лидеры чемпионата.
Игра будет показана в прямом эфире на телеканале CBC Sport и на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Остальные матчи 13-го тура будут сыграны в следующие дни:
12 января. 19:15. «Гянджа» - НТД (Баку)
14 января. 17:30. «Нефтчи» (Баку) - «Зирвя» (Астара)
15 января. 15:00. «Олимпик» (Шеки) – AAAF (Хырдалан).
Последняя игра состоится в Олимпийском спорткомплексе Шеки.
Турнирное положение:
1. НТД – 21 очко (12 матчей)
2. «Сабах» - 20 (12)
3. «Гянджа» - 20 (12)
4. «Серхедчи» - 20 (12)
5. AAAF – 19 (12)
6. «Нефтчи» – 16 (12)
7. «Зирвя» - 14 (12)
8. «Олимпик» - 14 (12).