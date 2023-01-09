В Азербайджан могут вновь завезти вакцины

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) осуществляет закупку вакцин в соответствии с требованием, определяемым соответствующими структурами страны.

В 2021 году в страну было доставлено 16 937 790 доз вакцин (2 114 190 доз Pfizer-Biontech, 453 600 доз Vaxzevria, 14 150 000 доз CoronaVac, 220 000 доз «Спутник V»).

В 2022 году в страну было завезено 1 200 000 доз вакцины CoronaVac.

«В настоящее время имеется резерв вакцин, который отвечает потребностям стране. В случае спроса на закупку вакцин не исключено заключение договора с соответствующими организациями», - говорится в сообщении.