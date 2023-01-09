Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Военный институт имени Гейдара Алиева, говорится в сообщении Министерства обороны АР.

Замминистра проверил ход семестровых экзаменов, осмотрел учебно-материальную базу Военного института, ознакомился с условиями, созданными в электронной библиотеке, компьютерных и других классных комнатах.

Он встретился с личным составом и выступил перед присутствующими.

Коснувшись ситуации, сложившейся в регионе после Победы в Отечественной войне, процесса расширения военной инфраструктуры в рамках строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях, и других вопросов, Велиев еще раз довел до личного состава высказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в недавнем интервью мысли об азербайджанской армии.

Было отмечено, что наша армия в любой момент готова выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего, и особо подчеркнуто, что армия нашей страны самая сильная на Южном Кавказе.

Отметив важность использования опыта братской Турции и других передовых стран мира в области военного образования, глава Генштаба порекомендовал уделить особое внимание личной подготовке будущих офицеров в деле их становления профессиональными командирами, постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

Подчеркнув, что реформы в области военного образования будут продолжены, Велиев довел до соответствующих должностных лиц поручения министра обороны по более качественной организации учебного процесса.