Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Украины Владимир Зеленский провели встречу во Львове, где подписали совместное заявление президентов Люблинского треугольника.

Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Польши в Twitter.

«Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Украины Владимир Зеленский. Сегодня во Львове было подписано Совместное заявление президентов «Люблинского треугольника», - указывается в сообщении.

Подробности документа пока неизвестны.

«Люблинский треугольник» был создан летом 2020 года по итогам встречи в Люблине министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Он представляет собой платформу для политического, экономического и социального сотрудничества между тремя образовавшими его республиками. В июле 2021 года они подписали ряд документов, в том числе декларацию о совместном историческом наследии, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал объединение альтернативой «русскому миру» и понадеялся, что однажды к «Люблинскому треугольнику» присоединится Беларусь.