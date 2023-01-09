Президенты Польши, Литвы и Украины подписали заявление ВИДЕО
Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Украины Владимир Зеленский провели встречу во Львове, где подписали совместное заявление президентов Люблинского треугольника.
Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Польши в Twitter.
«Президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа, Украины Владимир Зеленский. Сегодня во Львове было подписано Совместное заявление президентов «Люблинского треугольника», - указывается в сообщении.
Подробности документа пока неизвестны.
«Люблинский треугольник» был создан летом 2020 года по итогам встречи в Люблине министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины. Он представляет собой платформу для политического, экономического и социального сотрудничества между тремя образовавшими его республиками. В июле 2021 года они подписали ряд документов, в том числе декларацию о совместном историческом наследии, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал объединение альтернативой «русскому миру» и понадеялся, что однажды к «Люблинскому треугольнику» присоединится Беларусь.
Prezydenci Polski @AndrzejDuda, Litwy @GitanasNauseda, Ukrainy @ZelenskyyUa. Dziś we Lwowie została podpisana Wspólna Deklaracja Prezydentów Trójkąta Lubelskiego.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023
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