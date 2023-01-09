В Беларуси создают аналог ЧВК «Вагнер»

Белорусское охранное предприятие «ГардСервис», единственное, которому указом Александра Лукашенко разрешено иметь огнестрельное оружие, в разы увеличило численность сотрудников и готовится к участию в военных действиях. Об этом DW рассказал представитель Объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик. По его информации, персонал «ГардСервис» тренируется уже несколько месяцев.

Валерий Сахащик считает, что сотрудников «ГардСервис» готовят к участию в боевых действиях, обучение проходит на нескольких белорусских полигонах. «Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области) тренируют сотрудников «ГардСервис» на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки «Динамо», там также проходят активные действия», - говорит представитель Объединенного переходного кабинета.

По его словам, за последнее время значительно выросла численность сотрудников. Сахащик предполагает, что сейчас их может быть более тысячи человек: «Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал увеличили за счет офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси».