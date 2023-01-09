Смертельный удар по нефтяным доходам России: Urals продается меньше чем за $40

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:14

Цена нефти эталонной марки Brent стабилизировалась на мировых рынках на уровне 80 долларов. Но российская нефть продается более чем в два раза дешевле. Это намного ниже максимального ценового потолка, установленного Евросоюзом и странами «Большой восьмерки». Столь резкое падение цены связано с тем, что эффективность санкций, введенных Западом, наконец, начинает сказываться. Как известно, Евросоюз ввел эмбарго на морскую транспортировку российской нефти. В результате танкеры либо отказываются от ее перевозки, либо делают это скрытно, подвергая себя серьезному риску.

После введения эмбарго Россия попала в зависимость от Индии и Китая, которые на данный момент являются крупнейшими покупателями российской нефти. Кроме того, Москва вынуждена продавать её по цене намного ниже рыночной. Параллельно снижаются и объемы поставок, поскольку Китай и Индия уже заполнили свои хранилища и не нуждаются в прежних объемах. Как известно, с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, перевозимой танкерами, также была установлена предельная цена в размере 60 долларов за баррель, согласованная между странами G7, ЕС и Австралией. В результате только за первую неделю действия предпринятых коллективным Западом мер экспорт российской нефти морем сократился на 54 процента. По данным агентства Bloomberg, цена на российскую нефть марки Urals начала резко падать с первых чисел января. 6 января баррель Urals продавался дешевле 38 долларов, тогда как за нефть марки Brent предлагали 78 долларов. Напомним, раньше разница в цене между этими двумя марками составляла всего 3-5 долларов. Турция, которая после начала войны в Украине резко увеличила импорт нефти из России, в последнее время стала его сокращать. Агентство сообщает, что история с поставками в Турцию российской нефти вообще принимает драматический оборот. По данным агентств, отслеживающих движение судов, экспорт российской нефти в Турцию сократился за последние недели до 21 тысячи баррелей в сутки. Тогда как еще в сентябре прошлого года этот показатель составлял 400 тысяч баррелей в сутки, то есть был почти в 20 раз больше. Bloomberg отмечает, что сегодня Турция закупает у России даже меньше нефти, чем до войны в Украине.