«Железный кулак» Украине от США

По их словам, в Вашингтоне уверены, что современные танки Bradley и ракетные системы большой дальности позволят Украине освободить оккупированную территорию до того, как Россия перегруппируется.

Bradley дадут Киеву значительный наступательный потенциал. Они быстрые и маневренные, а также оснащены 25-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами TOW. Спикер Пентагона Пэт Райдер ранее назвал Bradley «убийцей танков».

Украинцы могут создать из Bradley «железный кулак», который пробьет оборону России, считает генерал-лейтенант армии в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе и сухопутным командованием союзников НАТО. По его словам, для этого украинцы могут поместить большинство из полученных Bradley в один батальон или одну бронетанковую бригаду.

На прошлой неделе Пентагон объявил о крупнейшем с начала войны пакете помощи Украине на сумму более $3 млрд. В него и вошли современные танки Bradley. Помимо танков, США отправят Киеву дополнительные ракетные системы HIMARS, бронемашины HUMVEE, бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, зенитные ракеты Sea Sparrow и другое вооружение.

Существенные изменения в поставляемом оружии дают Украине больше наступательных возможностей по сравнению с первыми месяцами войны, говорит один из чиновников США.

Вашингтон изменил тип поставляемого Киеву оружия после того, как ВСУ доказали, что могут использовать современные системы должным образом, не нанося ударов по территории России, отмечает CNN.