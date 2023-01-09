Польша передаст Украине роту танков

11 января президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда без публичных анонсов прибыли в Украину. Во Львове они встретились с Владимиром Зеленским, сообщали украинские СМИ.

В ходе встречи Анджей Дуда заявил, что Киев получит от Варшавы роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Это Дуда также подтвердил в своем твиттере, где он добавил, что "такое решение уже есть у Польши".