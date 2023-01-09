Российский политолог призвал готовиться к поражению в войне

В прошлом депутат Госдумы от «Единой России», ответственный за идеологию партии, кандидат политических наук Сергей Марков призвал готовиться к поражению в войне РФ в Украине. В интервью российскому изданию «Бизнес Онлайн» он, подводя итоги 2022 года для России, назвал их «катастрофическими».

«Специальная военная операция, которая планировалась быстрой и эффективной, оказалась не быстрой, не эффективной и переросла в долговременную военную операцию. Сообщается о десятках тысяч погибших со стороны Украины и России, но на самом деле уже, видимо, сотни тысяч погибших. Миллионы беженцев. Фактически идет гражданская война внутри русского народа, развязанная руками США и Запада», – заявил российский политолог.

По его словам, «Россия оказалась слабой. По сути дела, американцы нанесли поражение российской армии руками украинской во многих местах».

Марков считает, что президент РФ Владимир Путин «ошибся, что не ввел войска на Украину в 2014 или 2015 году»: «Вот это была главная ошибка. И все разговоры о том, что мы были не готовы, просто сказка. Это украинский режим был не готов к такому сопротивлению, как сегодня».

«За 8 лет с военной точки зрения мы стали сильнее, условно говоря, в 3 раза, а киевский режим — в 30 раз. Мы к военному конфликту на Украине начали готовиться с лета 2021-го. А в Киеве — с лета 2014-го. Все эти годы их обрабатывали и накачивали натовские силы под руководством США. Они готовили прокси-войну против России руками прокси-режима Украины», – считает Марков.

Он отметил ряд ошибок военного руководства России. По его словам, бомбить Украину надо было сразу, с самого начала войны, мобилизацию в России проводить еще в марте, а также не затягивать захват Мариуполя.

Теперь же существует «серьезная угроза» поражения, утверждает Марков: «Военные действия могут перейти на территорию РФ с угрозой оккупации страны, разделения ее на несколько частей вплоть до краха российской государственности» или «ликвидации РФ как независимого государства вообще».

Марков отметил, что вместо перехода к многополярному миру на деле происходят «перезагрузка однополярного мира» и «значительное усиление США, которые показали свою огромную мощь и эффективность».

Политолог также пожаловался на «союзников России», в частности, КНР. «Мы вообще не ожидали, что Китай займет гипертрофированный нейтралитет. Нам хотелось, чтобы Пекин занимал более союзническую позицию. Но он занял более нейтральную. Никто не хочет стать союзником того, кто потерпит поражение», – сказал Марков.

Рассуждая о возможности мирных переговоров, Марков отметил, что как только Россия возьмет один из шести городов «днепровской жемчужной цепочки» – Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепр или Харьков, – тогда откроется окно для диалога. Поэтому, по его словам, «наступление армии РФ является ключевым условием для заключения мира».