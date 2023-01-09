Посол Украины обвинил американское издание из-за заявлений о Турции

«Подобные утверждения готовятся специально, преследуя цель ущерба украинско-турецким отношениям, а также для формирования негативного международного имиджа Украины и Турции», - сказал Anadolu украинский дипломат.

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар опроверг утверждения о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции в Украину.

Комментируя утверждение издания Foreign Policy о якобы поставках кассетных боеприпасов из Турции в Украину, Боднар указал, что международное право запрещает использовать подобные боеприпасы, а Украина придерживается международных норм, в том числе в ходе войны Россией.

По словам украинского посла, утверждения Foreign Policy являются не более чем сплетней, далекой от официальных источников. Посол предположил, что подобная дезинформация может быть «частью российской пропаганды», а Турция и Украина являются «мишенями».

Глава украинской дипмиссии выразил признательность Турции за организацию контактов по кризису вокруг Украины. «Мы считаем, что Турция в этом процессе может сыграть важную роль... Турция для Украины – партнёр, которому Киев доверяет. Анкара имеет также хорошие связи с Россией. Поэтому Турция может сыграть важную роль в данной платформе», - сказал украинский дипломат.