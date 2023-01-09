Крымских татар обвинили в подготовке захвата власти и отправили в колонию

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым крымским татарам, обвиненным в причастности организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). В правозащитной организации «Крымская солидарность» заявили, что им дали по 13 лет колонии. Об этом пишет The Insider.

Алим Каримов, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, Джемиль Гафаров и Сервет Газиев обвинялись в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и приготовлении к насильственному захвату власти (часть 1 статьи 30, статья 278 УК).

«Крымская солидарность» отмечает, что ни оружия, ни взрывчатки у указанных лиц не нашли, а в основу дела легли показания «секретного свидетеля».

Газиев и Гафаров — пожилые люди, страдающие от множества заболеваний. У 60-летнего Гафарова инвалидность II группы, 62-летний Газиев перенес микроинсульт в СИЗО, в результате у него нарушилась речь. В госпитализации ему отказали, отмечает издание.

Все пятеро были задержаны в Крыму в марте 2019 года во время обысков у крымских татар.