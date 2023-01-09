Валерий Герасимов будет командовать «спецоперацией» в Украине вместо Суровикина
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова вместо Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск «спецоперации» в Украине. Об этом сообщает российское Минобороны.
Сергей Суровикин назначен заместителем командующего. «Повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск»,— пояснили в Минобороны РФ.