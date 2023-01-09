В результате сильного снегопада произошла авария на электролинии, ведущей в села Хюджю и Диджо Лерикского района, что привело к перебоям в подаче электроэнергии в указанных населенных пунктах.

В пресс-службе ОАО «Азеришыг» рассказали, что на автомобиле в снежную морозную погоду добраться до сел, расположенных в горной местности, было невозможно. И потому сотрудникам ОАО пришлось пешком преодолеть 8 километров и устранить аварию на электролинии.

Отметим, что в селе Хюджю проживает восемь абонентов, а в Диджо - 25 абонентов.