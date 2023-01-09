Стало известно о задержании экс-богатейшего бизнесмена Китая

По его данным, бизнесмен был задержан 17 декабря прошлого года в городе Цзиньчжоу (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай). Как сообщили изданию источники среди бывших сотрудников Ли Хэцзюня, задержание связано с делом о махинациях в Bank of Jinzhou. По их данным, он до сих пор не освобожден.

Бизнесмен является основателем китайской энергокомпании Hanergy, которая изначально являлась оператором гидроэлектростанций, а затем занялась проектами по разработке и строительству солнечных и ветряных электростанций.

Ли Хэцзюнь в 2015 году стал фигурантом скандала на Гонконгской фондовой бирже: акции одной из дочерних компаний холдинга - Hanergy Thin Film Power Group - с 2013 по 2015 год выросли в цене в 15 раз, и на пике капитализация компании составила около $40 млрд. В этой связи в 2015 году Ли Хэцзюнь возглавил рейтинг богатейших людей Китая по версии китайского делового издания "Хужунь". Журнал Forbes в 2015 году оценил его состояние в $21,1 млрд. Однако 20 мая 2015 года акции Hanergy Thin Film Power Group во время торгов на Гонконгской бирже менее чем за час потеряли в цене 47%. После этого биржа начала проверку в отношении компании и установила, что руководство Hanergy не информировало акционеров о ряде сделок и ссудах между главным холдингом и его дочерними структурами.