Путин провел телефонные переговоры с Раиси

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрагимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля. По итогам переговоров стороны договорились провести ряд контактов на высоком уровне.

Кроме того, российский и иранский президенты обсудили актуальные вопросы повестки дня и договорились в будущем наращивать комплекс двустороннего сотрудничества. В частности, главы России и Ирана высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах, говорится в пресс-релизе.

Президенты РФ и Ирана также договорились продолжить оказывать содействие для урегулирования ситуации в Сирии.