Замминистра обороны назвали британским шпионом и приговорили к смерти
Бывший заместитель министра обороны Ирана Алиреза Акбари, обвиняемый в шпионаже в пользу британской разведки, приговорен к смертной казни.
Согласно информации Министерства разведки Ирана, Акбари получал различную информацию в секретных учреждениях страны и передавал ее британской разведке.
Когда будет казнен Акбари, который находится в застенках с 2019 года, не сообщается.
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