Тофик Ягублу госпитализирован. В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что в среду, 11 января, врач Адиль Гейбулла встретился с Ягублу в учреждении министерства, где содержатся лица, находящиеся под административным арестом.

"По рекомендации врача Ягублу перевели в больницу для обследования. В зависимости от результата медицинского осмотра будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.