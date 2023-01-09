В Армении депутаты-оппозиционеры лишатся мандатов

В Армении 22 оппозиционера могут лишиться депутатских мандатов, с соответствующим запросом Совет парламента намерен обратиться в Конституционный суд страны.

На заседании Совета на обсуждение был вынесен вопрос лишения мандатов депутатов блока "Армения". В проекте решения Совета указано, что обращение будет направлено в КС 13 января. Пресс-секретарь спикера парламента Армении Цовинар Хачатрян указала, что оппозиционеры превысили разрешенный лимит пропусков заседаний, пишут армянские СМИ.

С апреля прошлого года оппозиционные фракции "Честь имею" и "Армения" бойкотировали заседания законодательного органа.