Александр Искандарян: России очень сильно нужны Турция и Азербайджан

«После начала украинской войны ситуация... осложнилась, она не такая, какая была в 2020 году. То, что Россия задействует сейчас в области карабахской проблематики, это политико-дипломатический инструмент. Этих инструментов не хватает». Так сказал политолог Александр Искандарян, комментируя последние события в регионе, его слова приводят армянские СМИ.

По мнению армянского эксперта, «Россия находится в сложном положении, России очень сильно нужны и Турция, и Азербайджан. Есть серьезная проблематика и недовольство армянской стороны тем, что Россия не делает, и оно естественно».

Искандарян отмечает, что «проблемы были всегда. Нельзя сказать, что у Армении во взаимодействии с ОДКБ не было проблем при президентстве Сержа Саргсяна. Были, все время возникали. Заявление о том, что отношения Сержа Саргсяна и Владимира Путина были прекрасными, это миф. Были проблемы, их было очень немало, но они решались другим способом. А теперь в силу природы действующей власти мы видим, что это выплескивается в открытый эфир...».

Отметим, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что в Армении считают нецелесообразным проведение на своей территории учений ОДКБ в этом году.