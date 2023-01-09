Журналисты CNN: в Соледаре нет признаков отступления украинцев

В окрестностях украинского города Соледар, где в настоящее время развернулись ожесточенные бои, слышен непрекращающийся артиллерийский огонь, бойцы ВСУ продолжают работу по техническому обслуживанию орудий и тыловому обеспечению, не проявляя признаков подготовки к отходу. Об этом передают с места событий журналисты телекомпании CNN.

"Мы находимся примерно в семи километрах от эпицентра боев. Слышна работа артиллерии в сторону города", - передает корреспондент телеканала.

Журналисты также сообщают, что на поле боя отчетливо видно, насколько велика помощь Запада Украине. Это проявляется во всем: в подготовке военных, в качестве оружия, в техническом и медицинском оснащении.