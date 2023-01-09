МЧС приостановило работу обувного магазина в Баку видео
Государственная противопожарная служба МЧС выявила ряд нарушений в обувном магазине «Авангард», расположенном на улице Гусейнбалы Алиева в Насиминском районе Баку.
В пресс-службе МЧС сообщили, что в ходе проведенной проверки выяснилось, что: эксплуатация объекта не согласована с ГПС; на объекте не установлены автоматические системы пожарной сигнализации; деревянные конструкции в помещении хранения не пропитаны огнезащитным раствором; электроснабжение и электротехнические устройства объекта не установлены в соответствии с принятыми требованиями; объект не обеспечен огнетушителями; склады магазина не содержались в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
С учетом вышеизложенного было принято решение приостановить работу магазина.