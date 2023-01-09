Повышена зарплата работников медучреждений

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана «О дополнительных мерах в области улучшения социального благосостояния населения» с 1 января 2023 года повышена ежемесячная должностная (тарифная) заработная плата сотрудников медицинских учреждений, подведомственных Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB).

В сообщении TƏBIB отмечается, что повышение заработной платы коснется медицинского и немедицинского персонала.

В подведомственных объединению медицинских учреждениях работают 97 215 сотрудников.