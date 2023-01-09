Варданян заявил, что у карабахских армян появилась новая дорога в Армению

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 22:03

Акция азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди несмотря на морозную погоду и снежные заносы продолжается уже более месяца. И все это время сепаратистский режим в Карабахе в унисон с властями Армении с упорством, достойным лучшего применения, преподносят миру эту ситуацию как «блокаду 120 тысяч армян». Даже несмотря на то, что машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжают беспрепятственно ездить по этой дороге. Впрочем, как выяснилось недавно, из Карабаха в Армению есть еще и «альтернативный путь», по которому население Ханкенди получает из Армении топливо, продукты и лекарства. Об этом, в частности, заявил Рубен Варданян - незаконно поселившийся в Карабахе российский миллиардер армянского происхождения, объявивший себя «госминистром».

«Блокада не стопроцентная, - заявил накануне Варданян в прямом эфире в Facebook. - У нас есть и своя «дорога жизни», которая дает возможность привезти немного лекарств и еды». При этом Варданян посетовал, что некоторые его соотечественники используют эту дорогу в личных интересах и продают завозимые в Ханкенди топливо и продукты по спекулятивным ценам. «Использование этих возможностей в личных целях, для личной выгоды совершенно недопустимо», - отметил бывший московский банкир. По его словам, одна «карабахская семья» использовала эту дорогу, чтобы поехать в отпуск в Армению, другая привезла несколько десятков литров бензина и вместо того, чтобы сдать горючее «оперштабу», использовала его для личных нужд. А есть и такие, кто зарабатывает на спекуляции бензином и продуктами питания. Слова Варданяна об «альтернативном пути» вызвали искреннее недоумение у армянского населения Карабаха. И в самом деле, если такой маршрут действительно существует, почему «госминистр» сообщает об этом только на 29-й день «азербайджанской блокады»?

Гурген Нерсисян, называющий себя «главным прокурором» Карабаха, считает, что заявление Рубена Варданяна вредит местным жителям. «Государственная служба предполагает сдержанность, а также высокую ответственность за свои слова и поведение», - написал прокурор-самозванец в фейсбуке, комментируя откровения Варданяна о «дороге жизни». Столь резкая реакция «прокурора» на слова «госминистра» породила слухи о том, что именно Гурген Нерсисян является главой той самой «карабахской семьи», которая отправилась альтернативным путем в отпуск в Армению. На что Нерсисян тут же заявил, что ни он, ни члены его семьи Карабах не покидали. Впрочем, после заявления Варданяна всех по существу интересовал один вопрос: неужели можно действительно уехать из Карабаха в Армению, минуя контроль азербайджанской армии? Надо сказать, что новость о существовании «альтернативной» дороги гуляет в соцсетях уже несколько дней. Возможно, Варданян имел в виду горную дорогу, проходящую через село Кяркиджахан Шушинского административного района. Эта дорога существует еще с советских времен, правда, неизвестно, где именно она соединяется с дорогой Лачин - Ханкенди и соединяется ли с ней вообще. Возможно, за последние два года армяне сделали этот маршрут пригодным для использования?..