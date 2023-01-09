Варданян заявил, что у карабахских армян появилась новая дорога в Армению
Акция азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди несмотря на морозную погоду и снежные заносы продолжается уже более месяца. И все это время сепаратистский режим в Карабахе в унисон с властями Армении с упорством, достойным лучшего применения, преподносят миру эту ситуацию как «блокаду 120 тысяч армян». Даже несмотря на то, что машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжают беспрепятственно ездить по этой дороге.
Впрочем, как выяснилось недавно, из Карабаха в Армению есть еще и «альтернативный путь», по которому население Ханкенди получает из Армении топливо, продукты и лекарства. Об этом, в частности, заявил Рубен Варданян - незаконно поселившийся в Карабахе российский миллиардер армянского происхождения, объявивший себя «госминистром».
«Блокада не стопроцентная, - заявил накануне Варданян в прямом эфире в Facebook. - У нас есть и своя «дорога жизни», которая дает возможность привезти немного лекарств и еды».
При этом Варданян посетовал, что некоторые его соотечественники используют эту дорогу в личных интересах и продают завозимые в Ханкенди топливо и продукты по спекулятивным ценам.
«Использование этих возможностей в личных целях, для личной выгоды совершенно недопустимо», - отметил бывший московский банкир. По его словам, одна «карабахская семья» использовала эту дорогу, чтобы поехать в отпуск в Армению, другая привезла несколько десятков литров бензина и вместо того, чтобы сдать горючее «оперштабу», использовала его для личных нужд. А есть и такие, кто зарабатывает на спекуляции бензином и продуктами питания.
Слова Варданяна об «альтернативном пути» вызвали искреннее недоумение у армянского населения Карабаха. И в самом деле, если такой маршрут действительно существует, почему «госминистр» сообщает об этом только на 29-й день «азербайджанской блокады»?
Гурген Нерсисян, называющий себя «главным прокурором» Карабаха, считает, что заявление Рубена Варданяна вредит местным жителям. «Государственная служба предполагает сдержанность, а также высокую ответственность за свои слова и поведение», - написал прокурор-самозванец в фейсбуке, комментируя откровения Варданяна о «дороге жизни».
Столь резкая реакция «прокурора» на слова «госминистра» породила слухи о том, что именно Гурген Нерсисян является главой той самой «карабахской семьи», которая отправилась альтернативным путем в отпуск в Армению. На что Нерсисян тут же заявил, что ни он, ни члены его семьи Карабах не покидали.
Впрочем, после заявления Варданяна всех по существу интересовал один вопрос: неужели можно действительно уехать из Карабаха в Армению, минуя контроль азербайджанской армии? Надо сказать, что новость о существовании «альтернативной» дороги гуляет в соцсетях уже несколько дней. Возможно, Варданян имел в виду горную дорогу, проходящую через село Кяркиджахан Шушинского административного района. Эта дорога существует еще с советских времен, правда, неизвестно, где именно она соединяется с дорогой Лачин - Ханкенди и соединяется ли с ней вообще. Возможно, за последние два года армяне сделали этот маршрут пригодным для использования?..
Напомним в этой связи, что сама идея строительства альтернативной нынешнему «Лачинскому коридору» дороги из Карабаха в Армению не нова. Правительство Армении даже выделяло на эти цели средства карабахским сепаратистам, о чем, в частности, рассказал во вторник на пресс-конференции в Ереване Никол Пашинян. «Был у нас и такой сценарий, - отметил премьер-министр Армении. - Мы работали в этом направлении, но реальность не так проста».
Словом, туман вокруг таинственного намека Рубена Варданяна о существовании «альтернативной дороги» пока не рассеялся. Ответ наверняка получим уже в ближайшее время. Однако уже сегодня трудно полностью исключить вариант, при котором «госминистр», мягко говоря, нарисовал «дорогу жизни» в своем воображении. Не будем забывать, что Рубен Варданян сколотил в России миллиардное состояние, главным образом, благодаря своему умению придумывать хитрые обходные пути и альтернативные «отмывочные» схемы. Все логично, как говорят российские партнеры Рубена Варданяна, опыт не пропьешь! Даже на высосанной из пальца должности «госминистра».