Варданян заявил, что у карабахских армян появилась новая дорога в Армению

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Акция азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин - Ханкенди несмотря на морозную погоду и снежные заносы продолжается уже более месяца. И все это время сепаратистский режим в Карабахе в унисон с властями Армении с упорством, достойным лучшего применения, преподносят миру эту ситуацию как «блокаду 120 тысяч армян». Даже несмотря на то, что машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста продолжают беспрепятственно ездить по этой дороге.

Впрочем, как выяснилось недавно, из Карабаха в Армению есть еще и «альтернативный путь», по которому население Ханкенди получает из Армении топливо, продукты и лекарства. Об этом, в частности, заявил Рубен Варданян - незаконно поселившийся в Карабахе российский миллиардер армянского происхождения, объявивший себя «госминистром».

По словам Варданяна, из Карабаха в Армению есть «альтернативный путь», по которому население Ханкенди получает топливо, продукты и лекарства

«Блокада не стопроцентная, - заявил накануне Варданян в прямом эфире в Facebook. - У нас есть и своя «дорога жизни», которая дает возможность привезти немного лекарств и еды».

При этом Варданян посетовал, что некоторые его соотечественники используют эту дорогу в личных интересах и продают завозимые в Ханкенди топливо и продукты по спекулятивным ценам.

«Использование этих возможностей в личных целях, для личной выгоды совершенно недопустимо», - отметил бывший московский банкир. По его словам, одна «карабахская семья» использовала эту дорогу, чтобы поехать в отпуск в Армению, другая привезла несколько десятков литров бензина и вместо того, чтобы сдать горючее «оперштабу», использовала его для личных нужд. А есть и такие, кто зарабатывает на спекуляции бензином и продуктами питания.

Слова Варданяна об «альтернативном пути» вызвали искреннее недоумение у армянского населения Карабаха. И в самом деле, если такой маршрут действительно существует, почему «госминистр» сообщает об этом только на 29-й день «азербайджанской блокады»?

Самозванец Нерсисян резко отреагировал на слова «госминистра» об «альтернативной дороге»

Гурген Нерсисян, называющий себя «главным прокурором» Карабаха, считает, что заявление Рубена Варданяна вредит местным жителям. «Государственная служба предполагает сдержанность, а также высокую ответственность за свои слова и поведение», - написал прокурор-самозванец в фейсбуке, комментируя откровения Варданяна о «дороге жизни».

Столь резкая реакция «прокурора» на слова «госминистра» породила слухи о том, что именно Гурген Нерсисян является главой той самой «карабахской семьи», которая отправилась альтернативным путем в отпуск в Армению. На что Нерсисян тут же заявил, что ни он, ни члены его семьи Карабах не покидали.

Впрочем, после заявления Варданяна всех по существу интересовал один вопрос: неужели можно действительно уехать из Карабаха в Армению, минуя контроль азербайджанской армии? Надо сказать, что новость о существовании «альтернативной» дороги гуляет в соцсетях уже несколько дней. Возможно, Варданян имел в виду горную дорогу, проходящую через село Кяркиджахан Шушинского административного района. Эта дорога существует еще с советских времен, правда, неизвестно, где именно она соединяется с дорогой Лачин - Ханкенди и соединяется ли с ней вообще. Возможно, за последние два года армяне сделали этот маршрут пригодным для использования?..

Может, Варданян имел в виду горную дорогу, проходящую через село Кяркиджахан Шушинского административного района. Эта дорога существует еще с советских времен

Напомним в этой связи, что сама идея строительства альтернативной нынешнему «Лачинскому коридору» дороги из Карабаха в Армению не нова. Правительство Армении даже выделяло на эти цели средства карабахским сепаратистам, о чем, в частности, рассказал во вторник на пресс-конференции в Ереване Никол Пашинян. «Был у нас и такой сценарий, - отметил премьер-министр Армении. - Мы работали в этом направлении, но реальность не так проста».

Словом, туман вокруг таинственного намека Рубена Варданяна о существовании «альтернативной дороги» пока не рассеялся. Ответ наверняка получим уже в ближайшее время. Однако уже сегодня трудно полностью исключить вариант, при котором «госминистр», мягко говоря, нарисовал «дорогу жизни» в своем воображении. Не будем забывать, что Рубен Варданян сколотил в России миллиардное состояние, главным образом, благодаря своему умению придумывать хитрые обходные пути и альтернативные «отмывочные» схемы. Все логично, как говорят российские партнеры Рубена Варданяна, опыт не пропьешь! Даже на высосанной из пальца должности «госминистра».