Зеленский сообщил, что бои за Соледар продолжаются

Бои идут, Донецкое направление держится, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в среду, 11 января.

"Российская агрессия исчерпается только тогда, когда российские амбиции... на фронте, в политике, в экономике, в юридической плоскости... не будут иметь никакой другой альтернативы, кроме проигрыша...", - заметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Россия распространяет слухи о захвате Соледара, который почти полностью разрушен ею.

Глава украинского государства считает, что РФ подает эту информацию своему обществу как победу и таким образом поддерживать мобилизацию, чтобы давать надежду тем, кто за агрессию.

"Но бои продолжаются, Донецкое направление держится, и мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону, наш потенциал растет. Танки западного образца - это работа всей нашей антивоенной коалиции, и это новый уровень нашего потенциала", - сказал президент Украины.