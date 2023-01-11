Акар созвонился с Резниковым и призвал к прекращению огня в Украине

Турецкий министр заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Украине для предотвращения дальнейших человеческих жертв. Акар также заверил, что Турция, особенно президент Реджеп Тайип Эрдоган, продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи на всех уровнях.

Кроме того Акар напомнил, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного в рамках черноморской зерновой инициативы, около 17 миллионов тонн зерна благополучно отправлено из украинских портов в нуждающиеся страны.

Министр обороны Украины также прокомментировал переговоры с турецким коллегой. "Рад пообщаться с большим другом министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Обсудили наши дальнейшие шаги по обеспечению региональной безопасности. Поблагодарил Турцию за постоянную поддержку Украины и приверженность турецко-украинскому сотрудничеству", - написал Резников в твиттере.