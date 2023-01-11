Зеленский: Знаем, к чему готовится Россия, будем отвечать
Военно-политическому руководству Украины известны планы России, которая ведет полномасштабную войну против страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский, его заявления приводят украинские СМИ.
"...Я проинформировал наших друзей о ситуации на передовой нашего государства, о приготовлениях России к новой эскалации на фронте. Мы знаем, к чему готовиться, мы знаем, к чему готовится государство-террорист, мы будем отвечать. Именно сейчас делаем максимум, чтобы любая новая эскалация приблизила финал государства-террориста", – сказал Зеленский.