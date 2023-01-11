Гиркин снова недоволен: теперь назначением Герасимова

«Я бы не сказал, что сменили шило на мыло... Учитывая, как Герасимов – именно генеральный штаб – спланировал начало специальной военной операции, каким образом она осуществлялась, это человек, который несет ответственность за все деэскалации, за все другие необоснованные решения. Он сейчас назначен непосредственно руководить войсками на поле боя. Ничего хорошего я от этого не ожидаю.

Я полагаю, что в рамках каких-то кремлевских игр публичная критика со стороны представителей других башен Кремля, озвученная господином Пригожиным, вызвала реакцию со стороны другого претендента на высшую власть в Российской Федерации, господина Шойгу, – и он решил продемонстрировать свои аппаратные возможности.

Серьезных изменений на фронте не произойдет, но решения, которые будут приняты... Герасимовым, я уверен, будут соответствовать его умственному уровню, который я оцениваю чрезвычайно низко», - заявил он.