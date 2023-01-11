В Армении мужчина кинул гранату в здание полиции
Неизвестный бросил самодельное взрывное устройство в здание полиции города Вардениса Гегаркуникской области Армении, сообщает портал криминальной хроники shamshyan.com.
В результате взрыва жертв нет, повреждено здание. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции региона. Организована опергруппа для выяснения обстоятельств происшествия и установления личности злоумышленника.
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