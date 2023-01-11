В Чечне поддержали Меладзе

«Чеченская Республика выступает за целостность России, против международного терроризма, за стабильность, за политику руководства страны, и пока такие моменты не задеты им (Меладзе). В его выступлении упоминания президента или Чеченской Республики, которая активное участие принимает в наведении конституционного порядка на территории Украины, нет. Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии. Вопрос лишать его звания народный артист пока не стоит», - цитирует «Подъем» ответ Минкульта Чечни.

Видеоролик с участием Меладзе, из-за которого певца раскритиковали, был опубликован телеграм-каналами в начале января. Авторы утверждают, что он был снят на корпоративе в Дубае. Во время выступления к Меладзе обратился зритель, который сказал ему: «Слава Украине!» В ответ на это Меладзе убрал микрофон и ответил: «Героям слава!» Сенатор Елена Афанасьева назвала реплику артиста скотством, уродством и предательством и предложила лишить Меладзе российского гражданства «за поддержку бандеровцев». Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко посоветовала певцу «уехать подальше» и призвала признать его иноагентом и запретить ему въезд в Россию.