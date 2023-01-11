На луганском направлении собрали около 30 тысяч российских военных заявление ОВА
На луганском направлении россияне собрали уже около 30 тысяч военнослужащих, сказал украинским СМИ глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, Россия опасается освобождения украинцами города Кременная, поэтому перебросила туда несколько подразделений десантников и танки.
"Ожидаем оживления боевых действий. Земля промерзла, поэтому теперь будет подключаться тяжелая техника", - заявил Гайдай.
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