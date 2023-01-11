Убийц завотделением больницы в Евлахе задержали

Сотрудники прокуратуры и полиции в результате следственно-оперативных мероприятий раскрыли по горячим следам убийство врача в Евлахском районе.

В совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел говорится, что 10 января около 22:00 поступила информация об убийстве заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова. В прокуратуре Евлахского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и привлечены к следствию подозреваемые в совершении преступления. Общественности будет предоставлена дополнительная информация об преступлении, отмечается в совместном заявлении.