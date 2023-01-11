ВОЗ обвиняет Китай

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что из-за Китая показатели летальности от коронавируса занижены.

Он указал, что на прошлой неделе ВОЗ сообщила о почти 11 500 случаях смерти, 40% которых зафиксировано в Северной и Южной Америке, 30% – в Европе и 30% – в Западной части Тихого океана.

«Это число наверняка занижено, учитывая заниженные данные о смертях, связанных с COVID-19, в Китае», - заявил Гебрейесус, которого цитируют российские СМИ.

Глава ВОЗ также призвал все страны поделиться статистическими данными для совместной борьбы с пандемией.

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что показатели смертности от COVID-19, переданные из Китая, «далеки от реальных цифр».