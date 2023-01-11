Пионтковский назвал «поворотный день» в войне в Украине

Российский публицист, политолог и политический деятель Андрей Пионтковский сообщил, что позиция коллективного Запада относительно Украины в последнее время сильно изменилась. Если раньше речь шла о том, чтобы Украина не проиграла в войне, потому предоставлялось оборонительное орудие, то теперь из многих заявлений мировых лидеров и предоставляемой военной помощи можно сделать вывод, что все заинтересованы в победе Украины.

По мнению Пионтковского, которым он поделился с украинскими СМИ, «цель США и Запада на сегодня – победа Украины. Это очень четкая позиция».

Политолог озвучил дату, которая окажет прямое влияние на дальнейший ход боевых действий в Украине: «Мы дождемся окончательного подтверждения всего пакета вооружения 20 января. Вот будет решающий, поворотный день в войне – это 20 января, «Рамштайн-9». Надо ожидать там какие-то решения по боевой авиации, потому что наступательную операцию без поддержки с воздуха вести невозможно».