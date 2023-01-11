Британская разведка: перестановки в армии говорят о неудачах Кремля

Перестановки, которые произошли в рядах высшего военного командования России, свидетельствуют о том, что в Кремле осознают, насколько провально идет для них военная кампания. К такому выводу пришли в британской разведке.

"Назначение начальника Генштаба командующим театром военных действий является показателем все большей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и четким признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России", - говорится в сообщении разведки, которое приводит BBC.

По мнению британской разведки, произошедшие в среду, 11 января, перестановки вызовут серьезное недовольство в рядах ультранационалистов и "военкоров", которые обвиняли Валерия Герасимова в военных неудачах, в то время как отстраненный от командования армией Сергей Суровикин пользовался их широкой поддержкой.

Назначение Суровикина одним из замов Герасимова нанесло его авторитету и влиянию значительный урон, заключает британская разведка.

Напомним, 11 января Минобороны РФ сообщило, что новым командующим группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями станут главком ВКС России генерал армии Сергей Суровикин, замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.