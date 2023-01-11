Леонид Швец, автор haqqin.az 01:15

В своем уже знаменитом интервью 15 декабря журналу The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сказал, что для выхода на рубежи 23 февраля, то есть для восстановления положения на начало войны, «мне нужно 300 танков, 600–700 БМП, 500 гаубиц». Очевидно, речь шла не об общей мощи украинской армии, а о дополнительных поставках. И вот, похоже, новогодние желания легендарного генерала начинают сбываться.

В рамках последнего, 29-го и самого большого пакета американской военной помощи в Украину придут 50 бронетранспортеров «Брэдли» и 100 бронетранспортеров М113. Кроме того, Германия сообщила, что пришлет 40 бронетранспортеров «Мардер», а Франция – неоговоренное количество легких колесных танков AMX-10RC, но явно не несколько штук. В американском пакете также будут содержаться 18 155-миллиметровых самоходных гаубиц «Паладин» и 36 105-миллиметровых буксируемых гаубиц. Это все еще не требуемое Залужным количество техники, но уже близкое к желаемым цифрам, и все понимают, что будут идти все новые и новые поставки. Между тем имелась одна важная проблема, которая не позволяла с уверенностью говорить о том, что украинская армия в 2023 году будет готова к новым масштабным наступлениям: это отсутствие в западной помощи тяжелых танков, важного компонента наступательных операций. Неоднократно передавались партии танков советской разработки, в частности, из Чехии вот-вот придут 90 модернизированных Т-72. Но запасы советской техники за рубежом невелики, а до натовских образцов дело не доходило.

Очевидно, что в ходе войны Украина постепенно истощает свою танковую мощь, и единственный источник ее пополнения, кроме трофейной техники, это танки, которые производятся и становятся на вооружение в странах НАТО. Рано или поздно решение об их поставках должно было быть принято. Препятствовал этому масштаб задачи: ни одна из стран в одиночку не могла справиться обеспечением Украины большим количеством тяжелой бронированной техники. Задача была по плечу разве что Соединенным Штатам с их «Абрамсами», но их сочли сложными в обслуживании, а вот немецкие «Леопарды» – то что надо. В последние недели активизировались разговоры о том, что решение по немецким танкам будет вот-вот принято. Не хватало какого-то толчка. Многие в таком качестве считали заявление Франции о поставках легких танков AMX-10RC, но все-таки это было несколько не то. И вот в среду стало известно, что президент Зеленский отправился на запад страны – во Львов, и там, вот неожиданность, вдруг оказались президенты Литвы и Польши. Не секрет, что среди союзников Украины эти две страны занимают едва ли не самые надежные и последовательные позиции. И после встречи Владимира Зеленского с Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой стало известно, что Литва поставит Украине системы ПВО и зенитные установки, а Польша – роту танков «Леопард II».

По натовским стандартам рота – это 14 машин. Заявлено, что эта помощь будет оказана «в рамках международной коалиции», то есть польский танковый вклад – часть будущей большой совместной помощи. Начало положено. Ключевым, конечно, будет соответствующее решение Германии, страны-производителя «Леопардов». После поляков немцам будет проще принять его. Характерно, что в то же время пришла информация из Британии, что премьер-министр Риши Сунак распорядился, чтобы министр обороны Бен Уоллес ускорил работу с партнерами по поддержке Украины, «включая предоставление танков». Представитель правительства поделился с журналистами Financial Times: «Мы ускоряем нашу поддержку Украины, предоставляя военные технологии следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры». Есть вероятность, что будет объявлено о поставках в Украину танков Challenger 2, которыми вооружена британская армия.