Евросоюз готовится к «долгой войне»

Евросоюз «готов к долгой войне в Украине» и будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, чья страна председательствует в ЕС.

По его словам, помощь будет всесторонней: политической, военной, экономической и гуманитарной. Одним из способов поддержки станут новые ограничения против России. «Санкции – это лучший инструмент ЕС, который поможет Украине выиграть эту войну, что является конечной целью того, что мы делаем», - отметил Билльстрем, которого цитирует Reuters.

С начала войны ЕС принял девять пакетов санкций. Новые ограничения могут включать дополнительные меры по замораживанию активов и запреты на поездки для российских лиц, участвующих в войне. Также планируется еще сильнее ужесточить импорт в Россию товаров, которые могут использоваться в военных целях.