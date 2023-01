В России признали возникшие из-за «потолка цен» на нефть сложности

Накануне, 10 января, агентство Bloomberg сообщило, что российская нефть сорта Urals 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка – $37,8/барр. При этом эталонная нефть марки Brent в этот день торговалась на уровне $78,57.

Теперь агентство пишет со ссылкой на расчеты Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), что после введения потолка цен на нефтепродукты Россия будет терять $280 млн в день или примерно $102 млрд в год.

Россия уже ежедневно теряет $170 млн из-за введенных 5 декабря странами Евросоюза нефтяного эмбарго и потолка цен на нефть. С 5 февраля вступит в силу ограничение цен на нефтепродукты из России, которое усилит давление на российский нефтяной экспорт. При этом в 2023 году общий объем экспорта России должен составить $533 млрд. Такой прогноз Минэкономразвития заложен в бюджет.

Из-за низких цен доходы бюджета обвалились на 400 млрд рублей, констатировал глава Минфина Антон Силуанов.