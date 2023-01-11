Фирдовси Умудов о встрече с Ильхамом Алиевым: «Президент исполнил наше заветное желание»

Последовательные шаги, предпринятые в направлении улучшения социального положения, жилищно-бытовых условий спортсменов, присвоение почетных званий и государственных наград отличившимся в спортивной жизни Азербайджана деятелям являются большой мотивацией, и это многократно повышает нашу ответственность. Сегодня мы можем с гордостью сказать, что Азербайджан, позиции которого на мировой арене укрепляются с каждым годом, зарекомендовал себя как сильная спортивная держава.

Встреча президента Азербайджана, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Ильхама Алиева со спортсменами и специалистами, посвященная спортивным итогам года, вызвала большой энтузиазм у спортивной общественности страны.

Об этом сказал «АзерТАдж» Фирдовси Умудов, президент профессионального спортивного клуба «Серхедчи», полковник Государственной пограничной службы, участник Отечественной войны, удостоенный главой государства почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта» за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Опытный специалист отметил, что, как и во всех сферах жизни Азербайджана, в области спорта также достигнуты большие успехи. Он подчеркнул, что, как и предыдущие годы, 2022-й год стал для азербайджанского спорта годом, насыщенным многими достижениями. По отдельным видам спорта одержано бесчисленное количество побед, в нашей стране на высоком уровне проведены престижные международные соревнования, проделано достаточно важных работ по укреплению материально-технической базы спортивной сферы.

«Президент Ильхам Алиев, являющийся достойным последователем общенационального лидера Гейдара Алиева, как дальновидный государственный деятель и политик, взял курс на превращение спорта в общенациональное движение для того, чтобы воспитать здоровую молодежь и тем самым обеспечить здоровое будущее для нашего народа. Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание развитию спорта. Сегодня не только в столице Баку, но и в регионах строительство и сдача в эксплуатацию олимпийских спортивных комплексов, различных спортивных сооружений, создание мощной материально-технической базы являются ярким проявлением мудрой политики, направленной на здоровое будущее людей», - сказал он.

Отметив роль спорта в воспитании нашей молодежи в духе патриотизма, Ф.Умудов сказал, что глава государства Ильхам Алиев на встрече со спортсменами подчеркнул важность в нашей исторической победе чувства патриотизма и любви к родной земле у молодежи.

Сегодня наши спортсмены демонстрируют большую силу, решительность и волю на международных аренах, представляя победоносный Азербайджан, отметил он.