Христо Грозев откликнулся на просьбу Саакашвили и обратился к властям Грузии

Христо Грозев, исполнительный директор журналистской расследовательской группы Bellingcat, публично обратился к правоохранительным органам Грузии, предложив помощь и сотрудничество в расследовании предполагаемого отравления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщили в среду, 11 января, «Новости-Грузия».

«Я уверен, что они [правоохранительные органы Грузии] заинтересованы в этом расследовании. Мы готовы помочь, если они готовы поделиться с нами данными – любое перемещение подозрительных людей, пересечение границы и все, что, по их мнению, нужно проверять дополнительно», - сказал Грозев.

По словам Грозева, журналисты ознакомились с заключением американского токсиколога, изучили доступные данные, проконсультировались с биохимиками и пришли к выводу, что версия об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами является наиболее вероятной. Грозев также считает вероятным «российский след», так как Саакашвили входит в круг личных врагов российских властей и спецслужб.

Михаил Саакашвили 4 января обратился к Грозеву с просьбой расследовать его возможное отравление.

В Тбилисском городском суде в эти дни продолжаются слушания ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили по состоянию здоровья. Состояние здоровья Саакашвили ухудшается. Быстропрогрессирующая деменция, которая развилась за несколько последних месяцев, остается одним из основных диагнозов Саакашвили. Участники независимой медэкспертизы предполагают, что она могла быть вызвана отравлением экс-президента солями тяжелых металлов.