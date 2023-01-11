Как сообщает корреспондент haqqin.az, со ссылкой на материалы следствия, в сентябре 2017 года Мамедов, проживающий на тот момент в Украине, посетил местное посольство Армении. В диппредставительстве он предложил свои услуги в качестве агента. Мамедову поручили собрать информацию об азербайджанских экспортных газопроводах, Сангачальском терминале, визитах руководства страны в регионы, военном потенциале Азербайджана, поставках оружия.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по уголовному делу 41-летнего Эмиля Мамедова, обвиняемого в шпионаже и сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Новоиспеченного шпиона обучили специальной технике телефонной коммуникации и приставили к нему оперативника армянских спецслужб, называвшего себя «Эдиком». Свою «деятельность» Мамедов вел до сентября 2021 года. Он собирал и предоставлял армянской стороне информацию о работе нефтяных компаний BP и Salyan Oil, об ООО Titan-D, которое обеспечивало охрану вышеуказанных компаний, проектах TANAP и Баку – Тбилиси – Джейхан, о приеме на работу в Министерства обороны и по чрезвычайным ситуациям, прочие сведения.

Сам Мамедов виновным себя не признал и заявил, что в посольство Армении обратился от безысходности – за разовой материальной помощью. Мужчина отметил, что, не найдя работу в Украине, решил уехать, но денег на билет, как назло, не было: «Я разозлился и пошел в посольство Армении. Просто хотел попасть в третью страну. Больше ничего не просил».

По словам Мамедова, в диппредставительстве Армении ему дали 500 гривен. На вопрос прокурора Джовдета Мехралиева, зачем он взял эти деньги, Мамедов ответил, что на покупку билета.

«Всего в посольстве я пробыл 15-20 минут. Мне задавали вопросы об Азербайджане, энергетических проектах и так далее. Отвечал, потому что мне угрожали и говорили, что в противном случае не отпустят».

Суд продолжится 17 января.

Отметим, что Эмиль Мамедов был задержан в марте 2022 года Службой госбезопасности Азербайджана. В ходе проведенных расследований было установлено, что в обмен на материальный интерес Мамедов встречался с сотрудниками спецслужб Армении на территории третьей страны с целью оказания им помощи в выполнении поручений представителей иностранных спецслужб. Мамедов был привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана и арестован решением суда.