Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 02:37

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в сложнейшей политической ситуации. Вместе с собой лидер армянской революции подтолкнул к пропасти и собственную страну. На своей последней пресс-конференции Пашинян выглядел каким-то жалким и беспомощным. Геополитическая обстановка на Южном Кавказе, не говоря уже о крайне напряженной международной ситуации, вызванной войной в Украине, никак не вписывалась в планы нового после Саакашвили прозападного лидера на Южном Кавказе. Да и в отличие от блестяще образованного, харизматичного, чрезмерно пассионарного и масштабного политика Саакашвили, обросшего кроме всего прочего личными связями за океаном и на Западе, маргинальный Пашинян не вписывается в образ исторического персонажа, способного на геополитические революции и на смещение тектонических пластов в истории.

Пашинян оказался в той же ситуации, что и Саакашвили накануне своего поражения в поствоенной Грузии. Однако, в отличие от Саакашвили, Пашиняну не удалось завершить внутренние реформы, построить новое правовое и истинно демократическое армянское государство, превратив свою страну в форпост Запада на Южном Кавказе. Есть одно слово, выражающее образ Пашиняна, – половинчатость. Как писал великий поэт и гражданин Евтушенко, смертельна половинчатость порывов… И если Саакашвили грыз собственный галстук от собственного бессилия, то Пашинян грызет узду своей горькой судьбы. Он как бы с Россией, но и не с Россией. Он как бы хочет подписать мир с Азербайджаном, но не может. Он будто стремится восстановить с Азербайджаном транспортные коридоры, но вроде и что-то ему мешает. Он как бы признает Карабах азербайджанским, но не до конца… Пашинян все еще не может выйти из лабиринта запутанных мыслей и выбрать ясный последовательный путь. Он прекрасно осознает лишь величайшие масштабы национальной катастрофы, с которой не может смириться. На примере Грузии и Армении, ну и, конечно же, Украины Кремль продемонстрировал, что будет жестоко наказывать не только политиков, но и страны вместе с народами, бросившими вызов установленному неписаному кодексу сосуществования с Россией. Пашиняна не обнадеживают даже провалы российской военной кампании в Украине, потому что он прекрасно понимает еще одну истину – даже у ослабленной и поверженной России хватит сил и ресурсов, чтобы справиться с маленькими кавказскими государствами. Может ли в этой ситуации беспомощный Пашинян сдать власть? Вероятно и может, но только армянский народ не позволит ему принять это решение. Альтернатива Пашиняну выглядит еще более пугающей и безобразно отталкивающей – аффилированный с московским олигархатом криминальный клан Кочаряна либо новый киндер-сюрприз, похожий на Пашиняна. Новые же сюрпризы обещают новое непрогнозируемое развитие ситуации, вплоть до третьей карабахской войны.

Нарратив Пашиняна на последней пресс-конференции был построен на завуалированной антироссийской риторике. Армянский премьер открыто дал понять, что Россия и ее войска на Лачинской дороге проводят политику не в интересах его страны. А все, что происходит против интересов Армении, работает в пользу интересов Азербайджана. Логическую последовательность мысли никто не отменял. И в эпоху жесткой непримиримой конфронтации с Западом Пашинян призывает вместо российских войск разместить в регионе смешанную военную миссию, в которой примут участие вооруженные силы коллективного Запада. Вслед за этим Пашинян открыто заявляет, что территория Армении не место для учений ОДКБ. А до этого он отказался подписать итоговые документы ОДКБ в Ереване. Все действия Пашиняна красноречиво говорят о жесткой подковерной борьбе с Кремлем, Москву и Ереван буквально раздирают неразрешимые противоречия. С первого дня Второй Карабахской войны, которая перешла в холодную фазу, Ереван требует от Москвы фактически вступить на стороне Армении в войну с Азербайджаном. Путин, безусловно, вступил бы в такую войну. Но в одном случае – если бы во главе Армении оказался любой другой политик, которого он считает пророссийским. Скажем, тот же Кочарян. С Пашиняном он не станет вступать не то что в войну, а даже в конфликт с Азербайджаном, с которым ранее вступил в отношения союзнического взаимодействия. Во второй раз с 1988 года Москва демонстрирует нейтралитет в армяно-азербайджанском противостоянии. В первый раз подобный демонстративный нейтралитет был проявлен весной-летом 1990 года, после прихода к власти в Ереване прозападных сил – когда АОД победило на выборах в Верховный Совет Армянской ССР.