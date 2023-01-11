Безопасность бывшего госсекретаря США Майка Помпео и одного из его помощников усилена в последние недели после угроз со стороны Ирана. Об этом пишет израильский 7 Канал.

В сообщении, направленном Госдепартаментом конгрессменам, сообщается, что принято решение об усилении безопасности для Помпео и Брайана Хука, бывшего спецпосланника президента Дональда Трампа в Иране, поскольку угрозы в их адрес «остаются серьезными и достоверными».

«Настоящим заявляю, что имеет место конкретная угроза в отношении бывшего госсекретаря Майка Помпео», - говорится в заявлении заместителя госсекретаря США Джона Басса.

Аналогичное заявление он сделал в отношении Брайана Хука, который возглавлял политику «максимального давления», используемую экс-президентом Трампом в отношении Ирана.

Известно, что власти Ирана обвинили Трампа, Помпео и Хука в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани в ходе операции американского спецназа в январе 2020 года.

В марте прошлого года Associated Press сообщало, что Госдеп ежемесячно платит два миллиона долларов за обеспечение безопасности Помпео и Хука из-за продолжающихся угроз со стороны Ирана.