Наркотики до добра не довели: Алескеров сел на 10 лет

Как сообщает haqqin.az, Алескеров входил в состав организованной преступной группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет и вербовкой курьеров. Его задержали сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД.

Следствие установило, что Алескеров сотрудничал с гражданином Ирана, называвшим себя «Бехзат». При задержании у него обнаружили килограмм метамфетамина, а при обыске в квартире – еще 8 килограммов других наркотиков. Свою вину Алескеров не признал. Он заявил, что ничего не продавал и наркотики приобретал исключительно для себя. Обвиняемый утверждал, что найденные наркотики ему не принадлежали, за исключением приобретенных 10 граммов «кокоса».

Его приговорили к 10 годам колонии общего режима.