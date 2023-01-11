Айдын Керимов, автор haqqin.az 04:32

Не совсем счастливая случайность для Пашиняна – в те самые часы, когда армянский премьер-министр отвечал на каверзные вопросы журналистов, перед объективами камер азербайджанских телеканалов выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев… Алиев высказался по всем вопросам национальной повестки, в которой, увы, все еще превалирует армяно-азербайджанское противоборство. Азербайджанский президент уверен в себе, чувствует и пытается закрепить на ближайшие десятилетия политическое и военно-стратегическое превосходство, умело воспользоваться выпавшим историческим шансом. Искушенный в геополитических баталиях и беспощадных внутриполитических схватках Алиев очень осторожен в своих высказываниях и оценках. Он знает с кем имеет дело, и поэтому обдумывает, выбирает и перебирает каждое слово. Холодный рассудок, политическое чутье, благоразумие выше эмоций, математический расчет соотношения сил с точки зрения интересов Азербайджана выделяют его на фоне легковесного болтуна Пашиняна, заигрывающего национальной безопасностью своей страны. Алиев и сам признает: противостоять этим угрозам непросто, нужны и воля, и уверенность в себе.

В Ереване должны призадуматься. До сих пор Алиев не разбрасывался инициативами и не бросал слова на ветер. Азербайджанский президент выдвинул новую концепцию – возвращения азербайджанцев в свои исконные места проживания в Армении, а если быть точнее в Западный Зангезур. Алиев так и сказал, что никогда не был заложником политической бутафории, эфемерных идей и популистских настроений. В Баку разрабатывают новую национальную стратегию… Более того, Алиев категоричен и бескомпромиссен: если поверженная Армения со своей наголову разбитой армией не согласится на мир, то Алиев сам определит новую делимитированную границу на основе исторической картографии. Азербайджанский президент провозгласил концепцию принуждения Армении к миру, отбрасывая вероятность третьей войны с Ереваном. Баку продолжит свою традиционную многовекторную внешнюю политику, наращивая взаимодействие с союзниками и партнерами. Но при этом Алиев особо обозначил еще один приоритет: сырьевая политика не будет привязана к внешней политики страны. Хотя он и признал сращивание энергетической конъюнктуры с мировой геополитикой. Но Алиев не пристрастен к геополитическим авантюрам. Порой, кажется, что азербайджанский президент играет на грани фола – но это, всего лишь иллюзия, он просчитывает до конца любой политический риск. Он не любит проигрывать, он никогда не проигрывал за всю свою политическую карьеру. В который раз Алиев ограничивается сухой оценкой и констатацией Транскаспийского проекта, ибо лучше всех остальных осознает привязанность интересов большинства игроков маршрутной карте современной геоэкономики. Но Алиев говорит о безальтернативности двух транзитных коммуникаций – Зангезурского коридора и МТК Север-Юг. Азербайджанский президент доигрывает партии с Пашиняном и Ираном. Маршрутам быть! Не дрогнула даже бровь Алиева, чуда не произойдет…

Алиев категоричен, резок и требователен в вопросах национальных интересов своей страны. Это тот самый президент, который во имя интересов своей страны отверг приглашение лидера могущественной державы. Обама с Эрдоганом заждались в Стамбуле Алиева, который намеренно сорвал Цюрихский процесс. Если принять сослагательное наклонение истории – как же Азербайджану удалось бы добиться исторической победы в условиях вероломного цюрихского процесса? И вопрос не в одном Цюрихском процессе, ведь как признался сам Алиев, Армения рассчитывала удержать навсегда Лачин с Кельбаджаром. Не говоря о Шушу... Вот почему азербайджанский лидер не соглашался с планом деоккупации 5 районов. Сегодня же Алиев загоняет в угол Макрона и ставит ребром вопрос перед Ираном. Но Алиев доволен нейтралитетом российской военной миссии в Карабахе. Из уст президента вырывается вопрос – что же произойдет, если до 2025 года Армения не подпишет мирный договор? Ведь именно в этом году завершается срок миссии российских миротворцев, не так ли?! Во-первых, Алиев отвечает Пашиняну, что до 2025 года российские войска останутся в Карабахе. А во-вторых, сможет ли Армения со своей разбитой армией остаться лицом к лицу с вооруженными силами Азербайджана, полностью перешедшими к натовской системе формирования элитных войсковых подразделений? В речи Алиева рефреном повторяется усиление и расширение авангардного коммандос… Азербайджанский президент как бы оборачивается к своим критикам и вопрошает – наконец, после создания объединенной европейской армии, когда весь коллективный Запад увеличивает военные ассигнования и повышает милитаристскую составляющую своей экономики, вы поняли почему еще в середине нулевых Азербайджан стал создавать свой мощный военно-промышленный комплекс?