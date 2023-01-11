The New York Times написал об тюркском батальоне украинской армии

Один из недавно сформированных добровольческих батальонов «Туран» в составе украинской армии состоит из тюркоязычных этнических групп с Кавказа, Центральной Азии и России, пишет издание The New York Times.

«Ее возглавляет беженец из Кыргызстана Алмаз Кудабек, который работал парикмахером на американских базах у себя на родине и в афганском городе Кандагар. Кудабек сообщил, что набрал в группу азербайджанцев, татар и китайских уйгуров, и рассказывает о маргинализации и притеснении тюркоязычных меньшинств в России. По его словам, Москва несправедливо привлекла призывников на войну преимущественно из отдаленных и бедных регионов России, в том числе населенных тюркоязычными этническими меньшинствами, погибших среди которых гораздо больше, чем среди этнических русских», - пишет издание.

По словам добровольца, члены его подразделения могут проникать на оккупированную Россией территорию Украины с диверсионными заданиями и даже выдавать себя за российских солдат.

«Мы просто хотим сражаться с россиянами», - сказал он. «Мы знаем, что они из себя представляют», - добавляет Кудабек.