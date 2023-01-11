Британская разведка о нехватке боеприпасов у россиян

Оборонно-промышленная база России не может преодолеть дефицит боеприпасов и будет препятствовать способности оккупационных войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечают, что, согласно заявлениям украинских и американских должностных лиц, ежесуточная интенсивность артиллерийского огня оккупантов уже уменьшилась на 75%. Это является минимальным показателем с 24 февраля 2022 года.

По мнению специалистов, российские войска, вероятно, уменьшили обстрелы из-за сокращения поставок или же пересматривают свою тактику. В ISW заявили, что россияне исчерпали свои запасы 122-мм и 152-мм калибра и другие резервы летом 2022 года. Они полагали, что чрезмерные артиллерийские атаки приведут к более быстрым результатам.