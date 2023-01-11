В России обнаружили новый вариант «омикрона»
Субвариант штамма коронавируса «омикрон» XBB.1.5, или «кракен» обнаружен в России.
Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Первый случай заражения «кракеном» зафиксирован в Пензенской области.
Сейчас в России наблюдается широкая линейка разновидностей «омикрона», доминирует линия BA.5, добавили в ведомстве.
«Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тыс. последовательностей геномов. На сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса», - отметили в Роспотребнадзоре.